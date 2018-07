Un miliardo di euro per costruire i complessi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ma quanto costerà avere un unico ospedale diviso su due poli, come si dice, oppure due ospedali, uno di comunità per i padovani e uno d'eccellenza per tutta la regione?Solo quando avremo un progetto si potranno fare i conti ma 500 milioni per il nuovo ospedale e 200 per sistemare il Giustinianeo è una cifra poco realistica. Prendiamo un parametro che lo stesso direttore generale Flor ha dato nella riunione del 27 novembre. Fare oggi un ospedale costa 2mila euro al metro quadro con un fabbisogno di 200 euro al metro quadro per paziente....