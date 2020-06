IL PAESE

Un maxi striscione verrà posizionato oggi all'ingresso del municipio di via Roma a Noventa Padovana: Forza Alex. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Luigi Alessandro Bisato: «Ho ancora vivo il ricordo di quando accogliemmo Zanardi a Noventa dopo i trionfi olimpici. All'epoca lo striscione serviva a rimarcare le sue vittorie sportive, questa volta, ben più importante, vuole essere ben augurante, in segno di vicinanza nella difficile gara che sta combattendo». Andrà sulla facciata esterna della casa comunale e verrà lasciato fino a quando il campione non si sarà ripreso, come è nella speranza degli amministratori e di migliaia di cittadini.

«Da quando si è sparsa a Noventa la notizia del grave incidente - ha proseguito il sindaco - sono stato sommerso da telefonate e da messaggi di persone che mi chiedevano di fare da tramite con la famiglia di Alex per portargli tutto l'affetto del paese. Devo dire che tutto questo mi ha commosso. Da uomo e padre di famiglia ancor prima che da sindaco, mi auguro davvero che il nostro Alex possa vincere anche questa battaglia. Nessuno di noi avrebbe mai voluto commentare un incidente così grave, lo stesso Alex ci ha abituato ad immaginarlo come un uomo immortale capace sempre di trovare una seconda chance. Ebbene, vogliamo vivere con questo suo pensiero e farci forza. L'ex pilota di Formula Uno è entrato nel nostro cuore come un figlio e non vogliamo perderlo per nessuna cosa al mondo».

Se un sindaco, per il ruolo istituzionale che ricopre, è di fatto il punto di riferimento nel paese quando si materializzano situazioni così pesanti emotivamente, ancora più toccanti e profonde sono le voci dei vicini di casa, di quelle persone che vivono in via De Gasperi o nelle immediate vicinanze che, con il tempo, si sono abituate ad avere un illustre dirimpettaio. Per rispetto verso Alex nessuno ha voluto pubblicamente esprimersi, ma tanti sono stati gli aneddoti emersi. «Alex non è solo un pilota di handbike, è anche un maniaco meccanico - ha riferito una donna - nella sua abitazione ha un magazzino riservato alla custodia delle sue bici e una sorta di carrozzeria da casa. Più di una volta mi è capitato di vederlo stringere qualche bullone, controllare al millimetro la calibratura del telaio e poi correre lungo via Cappello per accertarsi che il mezzo meccanico fosse perfetto». Un altro ha aggiunto: «Quando parliamo di personaggi cosiddetti vip siamo abituati a pensare ad atleti che vivono dentro la loro campana di vetro che per tutelare la propria privacy creano una sorta di muro con il mondo esterno. Ecco questo stereotipo non ha nulla a che fare con Zanardi. E' sempre il primo a salutare quando ti incontra in quartiere, simpatico, educato ed umile. Tutti noi tifiamo per una sua guarigione. Un grosso abbraccio lo dedichiamo anche alla moglie ed il figlio, persone di rara bontà che porteremo sempre come esempio».

Un calore e un'amore, dunque, che soltanto gli eroi riescono a ricevere dal popolo. E tutto questo rende ancora più chiaro chi è Alex, cosa rappresenta per la sua gente e soprattutto quanto ancora è in grado di dare.

C. Arc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA