Un inferno di fuoco: 2 morti carbonizzati

L'INCIDENTEPADOVA Sembra che il conducente del grosso autocarro non si sia neppure accorto di essere stato tamponato. Avrebbe visto le fiamme avvolgere il cassone e sarebbe saltato giù dalla cabina con il mezzo ancora in corsa. Uscendo miracolosamente incolume, tra auto e camion che gli sfrecciavano attorno. Solo allora ha visto il furgoncino incastrato sotto il cassone, dentro due persone che non avevano avuto la sua stessa fortuna. I loro corpi sono stati estratti solo a incendio spento e la loro identificazione fino a tarda ora era ancora...