Un incidente all'anno: «È un mezzo sicuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un deragliamento all'anno. Nonostante le polemiche feroci dei giorni scorsi, il report elaborato l'altro giorno dal vicesindaco Arturo Lorenzioni dimostra come i tram sia un mezzo sostanzialmente sicuro. ┬źDei 732 incidenti in 15 anni in via Aspetti, solo 9 hanno coinvolto il tram. In via Guizza solo 18 su 545 ha spiegato Lorenzoni -Mi pare interessante analizzare anche altri numeri. Dai dati a consuntivo 2017 di Busitalia Veneto si evince che il tram ha avuto un numero di sinistri passivi, mi riferisco a mezzi che sono entrati in collisione...