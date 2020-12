Né l'emergenza sanitaria, né la crisi economica che ne è conseguita possono fermare la solidarietà. È questo il messaggio che Erik Granzon (nella foto), della 109 G.N. Group, vuole diffondere con il regalo che proprio oggi, giorno dell'Immacolata, provvederà a installare con la sua squadra all'ospedale di Schiavonia: un grande e meraviglioso albero di Natale a led. Lui, cittadino di Vo', ha voluto così ringraziare medici e infermieri che lavorano duramente nell'ospedale in cui nel febbraio scorso si è purtroppo verificato il primo decesso per covid, oltretutto di un suo concittadino. «Occupandomi di illuminazione architetturali di varie città e monumenti e di luminarie natalizie, ho deciso di offrire un albero di Natale tra i più belli tra quelli installati per dire grazie a tutti gli operatori della sanità e per portare con le luci di Natale gioia e speranza ai degenti. spiega lo stesso Erik - Ho già preso accordi con il direttore sanitario che ha espresso parere positivo. Nonostante le difficoltà economiche del periodo a causa della cancellazione di eventi e spettacoli questo gesto vuole essere ancora più significativo nel mostrare che la solidarietà non si ferma». L'istallazione e l'accensione dell'albero, simbolo di solidarietà ma anche segnale di positività e fiducia per il futuro, avverranno questo pomeriggio alle 16.30.

Ca.B.

