PADOVA L'onda non cala, anzi. Diciannove vittime e 647 nuovi casi di Covid nella provincia di Padova. Il drammatico quadro è riportato nell'ultimo bollettino regionale, che fotografa la situazione tra domenica e lunedì. Dal 21 febbraio a oggi sono morte 588 persone contagiate dal coronavirus. I positivi al tampone salgono ora a 17.913. E' boom di ricoveri: nel giro di 24 ore il bilancio tra dimessi e nuovi pazienti segna 22 degenze in più. Necessitano di cure mediche 492 persone, distribuiti nei diversi ospedali padovani. Di questi sono in gravi condizioni, e quindi in un letto di terapia intensiva, in 78. La struttura sanitaria che in questo momento ha in carico più pazienti è il polo padovano di via Giustiniani con 168 persone in reparto (-2) e 19 in rianimazione (+3). Non si allenta il carico assistenziale nemmeno all'ospedale Sant'Antonio, in via Facciolati, dove si contano 17 ricoveri in terapia intensiva (+3) e uno in reparto.

E' sotto stress anche l'Ulss 6 Euganea. In particolare all'ospedale di Schiavonia si trovano 119 persone in area non critica (+12) e altre 18 in rianimazione. A Piove di Sacco sono occupati 24 posti letto in reparto e altri 6 in terapia intensiva (+2). All'ospedale di Cittadella si registrano 41 degenze di area non critica (-4) e 12 di area critica (+2). Conselve ha solo un paziente positivo in reparto. Salgono poi a 64 i ricoveri negli ospedali di comunità, strutture di ricovero brevi per quei pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Un positivo è in carico a Villa Maria, l'istituto convenzionato di via Melette a Padova. Altri 13 si trovano a Conselve, 11 a Camposampiero, 26 a Montagnana e 13 a Piove di Sacco.

Il 13 dicembre avrebbe compiuto 85 anni. A inizio novembre ha accusato alcuni sintomi collegabili al Coronavirus. Dopo aver accertato la sua positività è stata ricoverata in ospedale a Schiavonia. Ha lottato come una leonessa, ma non ce l'ha fatta. Domenica sera il cuore di Irma Zorzi, residente a Due Carrare in via Montegrappa, ha smesso di battere. La donna, da tempo vedova, lascia nello strazio le figlie Patrizia e Antonella. Proprio le figlie ieri hanno ricordato: «Perdiamo una mamma che ha lavorato una vita e ha sempre dato tutto per la sua famiglia. Era una persona generosa che ha sempre aiutato il prossimo. L'amarezza più grande è che dal giorno del suo ricovero non l'abbiamo più vista. E' morta da sola senza che noi potessimo fare qualcosa per lei. Siamo riusciti a vederla soltanto un paio di volte in videochiamata. La mamma non aveva alcuna patologia pregressa. Poco prima del ricovero aveva rinnovato la patente ed era felice. Questo male terribile ce l'ha portata via. Ci preme ringraziare - concludono - tutto il personale dell'ospedale di Schiavonia che ha curato nostra madre con amore e tutte le attenzioni del caso. Purtroppo non è bastato».

A Ponso il Covid si è portato via Santino Pavan, 78 anni, sposato e con figli. Era ricoverato all'ospedale di Schiavonia. A Este invece è mancato un anziano di 79 anni, anche lui ricoverato al Covid hospital. Cervarese piange Cupani Mabere, 70 anni, di origine albanese, che viveva con la figlia.

Cesare Arcolini

Elisa Fais

(Ha collaborato M.E. Pattaro)

