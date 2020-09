IL CASO

PADOVA Una premessa di carattere generale: «Non è possibile individuare ogni condizione che può portare al cedimento di un albero». Una spiegazione tecnica di quanto successo venerdì pomeriggio: «Quel pioppo presenta un fungo patogeno alle radici, difficile da individuare con i monitoraggi». Così l'assessora al Verde Chiara Gallani analizza quel che è successo al Parco dei Faggi in zona Voltabarozzo, dove le raffiche di vento hanno abbattuto un grande albero mentre si svolgeva una festa di laurea. Due ragazzi feriti dai rami si sono presentati in pronto soccorso: nessuna grave conseguenza, ma c'è la consapevolezza che poteva andare decisamente peggio. Ieri mattina l'assessora e due tecnici comunali hanno effettuato un nuovo sopralluogo e con loro c'era anche il direttore dei lavori che ha operato al parco l'anno scorso.

I CONTROLLI

Gli ultimi monitoraggi approfonditi sul pioppo, con tanto di strumenti per misurare la densità del legno, risalgono a luglio 2019. «Il pioppo presenta una diffusa carie fungina alle radici difficile da individuare - spiega l'assessora - Gli alberi sono organismi viventi che possono cadere in molti modi. In questo caso il fungo patogeno aveva attaccato le radici ma non era ancora registrabile agli esami strumentali effettuati. L'apparato radicale non è infatti osservabile se non dopo una serie di elementi diagnostici che all'ultimo e recente monitoraggio non erano presenti. D'altra parte i pioppi sono alberi a rapido accrescimento, forniscono ossigeno e ombra in pochi anni ma sono soggetti, proprio per la crescita rapida, anche a ciclo vitale più breve di altre specie».

LA CHIUSURA

ll parco rimarrà chiuso per qualche giorno, «per eliminare ed analizzare il pioppo caduto e per analizzare in profondità quelli circostanti, stabilendo se altri alberi sono stati attaccati e compromessi». Lo scorso anno proprio qui sono state abbattute circa 30 piante in condizioni di stabilità critiche. «Ma quello che è accaduto ieri - allarga le braccia Chiara Gallani - dà conto di come la natura sia tale, non prevedibile in ogni suo aspetto e momento, come noi esseri umani. In condizioni metereologiche particolarmente avverse, eccezionali, anche l'albero più sano può cadere: dipende dalla direzione del vento e dalla resistenza che l'albero può opporre a quella intensità e direzione. Nella gestione degli alberi l'obiettivo del Comune è quello di ridurre il rischio derivante da un possibile cedimento. Ma eliminare interamente quel rischio - assicura Gallani - non è possibile». In settimana sono attesi gli esiti delle analisi sulle altre piante.

Gabriele Pipia

