Un controllore aggredito da un portoghese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuova aggressione ai controllori sui mezzi pubblici. Martedì a chiedere l'aiuto dei carabinieri è stato un dipendente di Busitalia, che alle 16.30 era salito a bordo di un autobus urbano che dal centro era diretto a Vigodarzere. Arrivati a Pontevigodarzere aveva raggiunto un giovane nordafricano senza il biglietto. Il ragazzo, tentando di scappare per scendere alla prima fermata utile ed evitare la multa, ha spintonato il pubblico ufficiale. A quel punto l'autista ha bloccato le porte e atteso l'arrivo del Nucleo radiomobile in via...