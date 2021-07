Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FUTUROPADOVA Si inaugura oggi il cantiere di Unizeb, il primo Living Lab sugli Zero Energy Buildings (Zeb) dell'Università degli Studi di Padova, che sorgerà su un terreno della Scuola Edile nella frazione di Camin. Si tratta di un edificio a zero consumo energetico, con una struttura in legno, che si propone come prototipo all'avanguardia in cui ricercatori e aziende potranno testare le soluzioni tecnologiche più innovative nel settore...