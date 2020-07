ECONOMIA

PADOVA Via al nuovo bando dedicato alle imprese per il sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per 20 milioni di euro. Il nuovo piano per contrastare la crisi Coronavirus grazie all'alleanza tra imprenditori, mondo universitario e Regione è stato presentato ieri al Bo dall'assessore allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato. I destinatari del finanziamento sono le imprese aderenti alle Reti Innovative Regionali (Rir) e i Distretti Industriali. Per elaborare il progetto ci sono appena due mesi di tempo: i capofila dovranno inviare la richiesta alla Regione entro il 9 settembre. «Supportare la ricerca applicata e sostenere la collaborazione tra reti innovative regionali ed atenei veneti spiega Marcato - rappresenta lo strumento fondamentale per aiutare il sistema economico regionale ad uscire dalla crisi, dando gli strumenti per affrontare in maniera adeguata eventuali situazioni analoghe future».

Hanno partecipato alla conferenza anche il rettore Rosario Rizzuto e Luciano Gamberini, delegato per i rapporti con gli enti finanziatori alla ricerca dell'università di Padova. «Abbiamo vissuto un'emergenza sanitaria drammatica e ne siamo usciti con un'evidenza forte afferma Rizzuto - si vince con la competenza e con l'impegno. Il Veneto ha retto grazie ad un importante sistema sanitario, ma ora rimane un tessuto economico ferito. Dobbiamo ripartire e in questo senso la collaborazione tra ateneo, ricerca, istituzioni e mondo economico è fondamentale. Le reti sono un esempio».

COME FUNZIONA

Il bando prevede un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa per le micro, piccole e medie imprese e del 50% per le grandi imprese. I progetti devono avere una spesa minima di 1 milione di euro e massima di 3 milioni. «Mai come ora è evidente l'apporto della ricerca scientifica aggiunge il professor Gamberini -. L'obiettivo è rendere resilienti le imprese attraverso innovazione e meccanismi studiati ad hoc». Il nuovo bando, del valore di 20 milioni di euro, completa l'attuazione dell'azione del Por Fesr 2014- 2020, e si inserisce nel «Piano regionale di misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia» definito «Ora, Veneto», che stanzia risorse per un ammontare complessivo di circa 320 milioni di euro.

LO SCOPO

«Il nostro obbiettivo è quello di ridurre il gap tra mondo economico e ricerca e qui si inserisce anche questo bando, che intende sostenere linee d'intervento efficaci per la ripresa economica del Veneto ha proseguito Marcato -, immaginando nuovi modelli produttivi, nuovi prodotti innovativi, un ciclo produttivo capace di adattarsi all'evoluzione del mercato e a situazioni critiche, com'è quella del Covid». I distretti industriali e le reti innovative regionali rappresentano i sistemi produttivi del Veneto e costituiscono strumenti strategici privilegiati.

Ciascuna rete (che arriva a raggruppare anche 80 aziende) si colloca in uno dei quattro ambiti di specializzazione: smart agrifood, smart manufacturing, sustainable living e creative industries. «Mai come in questo momento è chiaro come il mondo scientifico che dialoga con il mondo delle imprese possa contribuire alla trasformazione, contribuendo al superamento dei momenti di crisi». I progetti che verranno finanziati dovranno essere orientati a trovare soluzioni che, in un'ottica anti-Covid, possano essere trasferite in nuovi prodotti, servizi o per la riqualificazione dei processi.

Elisa Fais

