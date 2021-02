LA VISITA

PADOVA Oltre la crisi coronavirus, verso nuove strategie sui mercati esteri. Il tessuto commerciale padovano guarda avanti per valorizzare l'interscambio commerciale, stringendo legami con l'America Latina. Con questo spirito è stata organizzata la visita in città di Gloria Isabel Ramírez Ríos, prima donna ambasciatore della Repubblica di Colombia in Italia. Negli ultimi giorni la rappresentante diplomatica è stata ospite di KM Corporate srl, società con sede a San Giorgio delle Pertiche operante nel settore dei cablaggi industriali e ideatrice del prodotto di sanificazione anti-Covid Kleanium, allo scopo di valutare nuove vie di commercio con l'azienda. L'ambasciatore colombiano, dopo aver dialogato con i manager della società, ha visitato alcuni dei luoghi padovani più significativi dal punto di vista storico e culturale.

«Un viaggio fantastico attraverso la cultura e la storia di Padova racconta Gloria Isabel Ramírez Ríos - Ho visitato la Basilica di Sant'Antonio, la Cappella degli Scrovegni e l'altro giorno ho incontrato il sindaco e la direzione dell'azienda Km Corporate. L'intenzione è di intensificare uno scambio commerciale tra la Colombia e la città di Padova. L'azienda Km Corporate investirà nel nostro Paese, trasferendo tecnologia e know-how per realizzare cablaggi elettrici. Questo è molto importante per noi. Prossimamente vogliamo dare il via anche ad un interscambio turistico, per valorizzare a vicenda le bellezze dei due territori».

L'azienda dell'Alta Padovana nasce nel 2007 per operare nel settore del cablaggio elettrico aerospaziale e militare. Dal 2011, in seguito ad accordi stipulati con case costruttrici di macchinari e componentistica, l'azienda ha abbandonato la produzione diretta per dare vita a un percorso di commercializzazione delle attrezzature per diversi settori: automobilistico, elettrodomestico, quadristico ed elettronico in generale. Ora Km Corporate si propone con forza anche nella creazione di soluzioni per il settore delle telecomunicazioni e per quello elettronico. «Il nostro obiettivo è portare le nostre tecnologie nel Sud America, dove attualmente non sono presenti dichiara Santo Mario Lolicato, presidente Km Corporate -, contiamo di poter aggredire una grossa fetta di mercato. Siamo leader nella produzione di macchine per cablaggi industriali con brevetti di nostra proprietà. E' un onore che l'ambasciatore sia venuta a visitare la nostra attività, per capire le potenzialità di esportazione».

Ieri Gloria Isabel Ramírez Ríos ha visitato la Cappella degli Scrovegni, accompagnata da una guida d'eccezione, l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Presenti all'incontro anche l'ex parlamentare Filippo Ascierto e Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia. «Nonostante il periodo difficile l'azienda si trova in una posizione favorevole aggiunge Stefania Carlotto, amministratore delegato Km Corporate -, partiamo con un 2021 carico di ordini, con una prospettiva di crescita interessante. Ci siamo sviluppati sia dal punto di vista del personale, che dal punto di vista dei progetti». Km Corporate collabora ed è fornitore di alcune delle più importanti case costruttrici di connettori a livello mondiale. Una rapida crescita dal 2007 ad oggi, ha visto passare il fatturato da 4 a 7 milioni di euro. Oltre l'80% del fatturato proviene dall'export: il 50% dall'Europa e il 30% da Nord America, Sud Africa e altri paesi.

I rapporti tra Padova e la Colombia nei prossimi anni si faranno sempre più stretti. «In America Latina Padova è molto conosciuta spiega Colasio -. Il vettore è Sant'Antonio. La cosa affascinante è che, pur in percentuali limitate, la Cappella degli Scrovegni è visitata anche da turisti che vengono proprio dalla Colombia. Questo luogo magico è un biglietto da visita per il resto del mondo».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

