LA GIORNATA

PADOVA Il centro preso d'assalto, le forze dell'ordine mobilitate per evitare che la situazione sfugga di mano e un nuovo appello: «Bisogna essere sinceri, è arrivata molta più gente di quella che ci aspettavamo. Mi auguro che per il prossimo fine settimana venga adottato un provvedimento su base regionale e che vengano chiusi i confini dei comuni». Ieri, all'ora di cena, l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina non ha potuto fare altro che prendere atto della realtà. E' successo, infatti, quello che tutti temevano: il combinato del ritorno della zona gialla da una parte e i saldi dall'altra ha fatto scattare l'assalto al centro.

IL TRAFFICO

A partire dalle 14 e fino verso le 19.30 il cuore della città è stato letteralmente preso d'assalto. Già all'ora di pranzo, infatti, tutta l'area attorno alla circonvallazione era congestionata di auto. Alle 15.30 a città Giardino è scattata la corsa al parcheggio. Nell'area a ridosso della Ztl le aree di sosta hanno registrato il tutto esaurito. Un afflusso di macchine che ha avuto una ripercussione immediata in centro storico dove per tutto il pomeriggio - la mattina la situazione è stata più gestibile - migliaia di persone hanno affollato le vie dello shopping. Verso le 17, per esempio, via Roma appariva come una tonnara dove davanti alle vetrine si affollavano grappoli di persone. Praticamente davanti a tutti i negozi delle aree pedonali, quasi fino alle 19.30, si sono registrate lunghe code. Presi d'assalto fino alle 18, anche tutti i plateatici dei bar delle piazze e di via Roma. Come in un qualsiasi pomeriggio pre Covid, gremitissima anche la scalinata della Gran Guardia in piazza dei Signori. Una circostanza che ha fatto intervenire le pattuglie della Polizia. Nel pomeriggio, poi, migliaia di persone hanno affollato le bancarelle del mercato settimanale di Prato della Valle.

A presidiare il centro c'erano anche una trentina di agenti della Polizia locale. La situazione è tornata quasi alla normalità attorno all'ora di cena ma, per tutto il pomeriggio, è stato un vero e proprio assedio.

«Sì, in città si è riversato un mare di gente ha ammesso ieri sera Bonavina spalancando le braccia Sono arrivate molte più persone di quelle che ci aspettavamo. Mi auguro solamente di non dover pagare a caro prezzo questi comportamenti tra poche settimane. Mi sono confrontato anche con gli assessori di altre città venete e dappertutto si sono registrate queste scene ha detto ancora l'esponente della lista Giordani Dal momento che in linea di massima, nessuno ha violato le norme in vigore, credo che per il prossimo fine settimana vada fatta una riflessione. Per evitare di rivedere quello che abbiamo visto oggi, è necessario che la Regione nei week end chiuda i confini comunali. Grazie a questo provvedimento a Padova il sabato e la domenica arriverebbe il 30% di persone in meno».

LE POLEMICHE

Naturalmente non è mancata la polemica. Ieri, sera, per esempio, ad essere furioso era Nicola Vettore che è stato multato dai vigili per essersi abbassato la mascherina. «Verso le 19 appena uscito dall'ufficio dopo una giornata di lavoro ha denunciato Vettore mi sono abbassato la mascherina per mangiare qualche arachide. In largo Europa sono stato fermato da quattro agenti che mi hanno multato con una sanzione da 400 euro. Fino a prova contraria, è impossibile mangiare con la mascherina addosso. O revocano la multa, o farò ricorso».

«Ma in uno dei tanti Dpcm non di poteva abolire la stagione dei saldi e dare la possibilità ai commercianti di essere libero di decidere quando fare gli sconti? In questo modo si sarebbero evitate le scene che abbiamo visto oggi» ha tuonato invece su Facebook il consigliere della lista Giordani Luigi Tarzia.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA