LO SCENARIO

PADOVA È la sera di sabato 22 febbraio 2020, praticamente un anno fa. La notizia della prima vittima italiana di Covid, Adriano Trevisan di Vo', è arrivata come un fulmine 24 ore prima e rimbalza senza sosta di chat in chat. Ansia e incredulità si mescolano subito, ma quasi nessuno si rende davvero conto che in Veneto sta per piombare una pandemia. E allora, almeno per questa sera, si esce ancora in compagnia. Si beve, ci si diverte, ci si scatena pure in discoteca. Solo il mattino dopo inizia a cambiare tutto. Senza aspettare ordinanze e decreti, i principali locali notturni annullano la serata domenicale. «Solo per precauzione - assicurano tutti sulle pagine social - ci rivediamo tra qualche giorno». Quel giorno, però, non è ancora arrivato. Le discoteche invernali non hanno più aperto e non sanno minimamente quando potranno farlo. Un anno di porte chiuse, piste vuote, casse spente. Se per alberghi, bar e ristoranti sono stati dodici mesi di stop& go, per le discoteche è stato stop e basta. Una mazzata per chi viveva solo di questo.

IL PANORAMA

In provincia di Padova il mondo della notte è grande e variegato. Si contano 27 attività da ballo tra discoteche e balere che danno direttamente lavoro ad almeno 500 persone. Il fatturato annuo va dal mezzo milione al milione di euro in base alla grandezza dell'attività. A queste si aggiungono decine di circoli privati legati ad associazioni che propongono musica dal vivo. Anzi, che proponevano: sono tutti fermi e l'orizzonte della riapertura si è spostato di mese in mese sempre un po più in là. Se i giardini estivi sperano di poter rinascere in tarda primavera come era successo l'anno scorso, i locali al coperto puntano direttamente a settembre o nel peggiore dei casi alla stagione invernale 2021-2022.

In città i locali invernali principali sono tre: Q, Extra-Extra e Big Club. In provincia spiccano il Paradiso Latino a Campodarsego, lo Storya a Santa Giustina in Colle, il Parioli Dancing a Montagnana, il Black Panter a Vo' e il P1 di Abano. Tra i punti di riferimento degli ultimi anni c'è stato anche il Mag Showroom di Noventa Padovana: ha attraversato un cambio di gestione e ora in paese ci si chiede cosa ne sarà. Le certezze, oggi, sono poche per tutti.

LA SITUAZIONE

Ad avere perfettamente il polso della situazione è Andrea Cavinato, titolare del Paradiso Latino a Campodarsego e presidente padovano della Silb-Fipe, l'associazione delle imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo. «La stagione invernale quest'anno è finita ancora prima di cominciare. Guardiamo direttamente a fine settembre, sperando che ci diano l'occasione di ripartire. Ci saranno discoteche, dunque, che in un anno e mezzo da quel 22 febbraio 2020 non saranno state aperte nemmeno un singolo giorno».

LO SFOGO

Il nome più noto, a Padova, è quello di Andrea Massaggia, gestore di Q, Extra Extra e in estate Villa Barbieri. «Abbiamo avuto illusioni continue, ma siamo ancora fermi senza risposte per il nostro futuro. Il problema principale è la mancanza di una concreta prospettiva. Ogni tanto si parla di cinema e teatri, oggi giustamente si parla tanto degli alberghi e degli impianti di montagna, ma poi ci siamo anche noi». I ristori non bastano. «Sono arrivate due tranche da 20 mila euro, in primavera e poi all'inizio dell'autunno. Briciole. Non coprono nemmeno due mesi di costi fissi, a fronte di un fatturato annuo che per alcuni arriva al milione di euro».

Massaggia per i propri locali dà lavoro a quasi 90 persone: tutti contratti scaduti e ovviamente non rinnovati. Ci sono solo tre dipendente, a tempo indeterminato, ora naturalmente in cassa integrazione. Gli altri ragazzi dopo aver perso il lavoro sono andati a fare altri mestieri. Da barman e vocalist a corriere, commesso e benzinaio. «Ci si inventa nei mestieri più disparati pur di tenere botta -racconta - Purtroppo noi siamo attività stagionali e non possiamo dare tutele maggiori». Le discoteche principali ripartiranno appena ce ne sarà l'occasione ma il timore è che molte gestioni non abbiano la forza economica per rimettersi in piedi. «Rischiano di cadere una dopo l'altra» ammette sconfortato Massaggia. Oggi allarga le braccia in segno di sconforto, domani conta di farlo per riabbracciare il popolo della notte.

Gabriele Pipia

