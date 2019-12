Un anno fa persero la vita due fratelli

Comincia a nord, nella municipalità di Carmignano di Brenta, per terminare a sud, a Limena, innestandosi sulla Statale 47 Valsugana, la Strada Provinciale 92. Un tratto interessa anche il comune di Piazzola sul Brenta dove attraversa il capoluogo e poi la frazione di Tremignon, giungendo poi a Villafranca Padovana. Un lungo rettilineo nel quale si intersecano non poche strade laterali la cui larghezza non è poi aumentata di molto rispetto a quando erano dei viottoli di campagna.

Un tratto tristemente noto per la gravità dei sinistri avvenuti. Ultimo in ordine di tempo quello del tardo pomeriggio di Natale. A gennaio di quest'anno erano morti i fratelli piazzolesi Carlo e Severino Marinello, rispettivamente di 82 ed 84 anni. Con la loro auto si erano immessi sulla Contarina senza notare l'arrivo di un'altra vettura. Furono scaraventati contro un camion. Percorreva invece la Contarina Andrea Scapin, piazzolese di 33 anni. Erano le 21 del 17 settembre del 2018. La sua Fiat 500 finì contro un palo a lato della carreggiata opposta. Non si è mai capito il perché. Nessun testimone. Forse un ostacolo improvviso, un animale. Non si può dire, in ogni caso, che sia una strada in cui manca la manutenzione. Il tracciato ha una moderna illuminazione a led, c'è un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale e c'è un'ampia pista ciclabile che collega il centro cittadino con la frazione. (M.C.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA