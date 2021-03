IL PROGETTO

PADOVA Un anno di incontri formativi. Un anno di appuntamenti per esplorare tutto ciò che serve per uscire dalla spirale nella quale il coronavirus ha fatto cadere moltissime aziende. Assindustria Venetocentro inaugura oggi il progetto Innovation Workout, realizzato in collaborazione con il Galileo Visionary District e t2i. All'incontro delle 17 si parlerà di come cambia il modello di business con Nicola Michelon, consigliere delegato di Assindustria Venetocentro per la ricerca e l'innovazione, Emiliano Fabris, direttore generale e ad del Galileo District, e Roberto Santolamazza, dg di t2i.

«Abbiamo sempre parlato di Industria 4.0 come leva per la competitività - dice Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro - L'esperienza drammatica di quest'ultimo anno ha messo ancora di più in evidenza l'importanza di una flessibilità organizzativa e tecnologica, prima per la continuità produttiva nelle imprese, il lavoro a distanza, la salvaguardia di servizi pubblici essenziali, oggi per il cambio di paradigma indispensabile per rimanere nelle filiere internazionali ed accelerare la ripresa. La transizione innovativa e la digitalizzazione è un'urgenza del territorio e del Paese. Nello stress pandemico, un terzo delle nostre imprese ha aumentato gli investimenti digitali». Il progetto consiste in un anno di incontri formativi (si andrà avanti fino a gennaio 2022) con esperti accademici e aziendali rivolti agli imprenditori per indagare i cinque campi (strategia, processo, prodotto, mercato, risorse umane) e le dimensioni dell'innovazione, come modello di business, economia basata sui dati, intelligenza artificiale, economia circolare, design sostenibile, cultura aziendale flessibile.

«La pandemia ha aumentato la consapevolezza del bisogno di innovazione e tecnologia - sottolinea Michelon - e messo a nudo la distanza tra le aziende che erano già pronte ad adattarsi ai cambiamenti, grazie a organizzazioni agili, competenze digitali e tecnologie diffuse, e le aziende che erano in ritardo. Da qui la scelta di impegnarci per ridurre tale distanza, accompagnando le imprese, soprattutto quelle di più piccola dimensione, a compiere il salto culturale necessario alla riprogettazione del modello di business, a leggere i segnali di cambiamento del mercato e incorporare le tecnologie emergenti, diventando così più agili, robuste e resilienti». L'innovazione, spiega Paolo Giopp, presidente del Galileo, «quasi sempre diventa la scintilla di un'evoluzione integrata dell'intera azienda. Sapere governare al meglio questi processi, coglierne le opportunità è la vera sfida che l'impresa si trova davanti in un momento storico come quello che stiamo vivendo».

Silvia Moranduzzo

