(E.Fa.) Prima giornata di tamponi no-stop all'Ulss 6 Euganea. Da ieri è stato esteso il servizio alle 24 ore. Dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì i tamponi, rapidi o molecolari a seconda delle disposizioni di medici di base, pediatri di libera scelta o del Servizio igiene e sanità pubblica, vengono effettuati allo Stadio Euganeo, mentre dalle 20 alle 8 il servizio è garantito da un punto tamponi allestito in prossimità del polo di pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud di Schiavonia. Il sabato e la domenica, dalle 8 alle 20, l'attività viene svolta al centro socio-sanitario ai Colli, mentre dalle 20 alle 8 è attivo il punto tamponi attiguo al pronto soccorso di Schiavonia. «Una parola sola dichiara il direttore generale Domenico Scibetta - grazie. A chi, anche oggi, ha lavorato nei nostri punti tampone con professionalità, disponibilità, attenzione, per spezzare la catena dei contagi. Mascherine, visiere, camici, calzari, distanziamento, regole da rispettare. Centinaia e centinaia di tamponi rapidi e molecolari eseguiti per stanare il nemico prima che faccia danni. Noi siamo con voi, in questo grande, grandissimo sforzo corale. Nessuno si salva da solo, sempre dalla parte del bene più prezioso: la salute». Per far fronte alle numerose richieste, da ieri è stato attivato un nuovo punto tamponi nel Distretto Alta Padovana, una tensostruttura riscaldata e con ampio parcheggio, in via Roma 91 a Villa del Conte. Il nuovo punto tamponi a Villa del Conte è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e prevede fino a cinque linee di lavoro in contemporanea. «Per usufruire del servizio tamponi notturno al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia è obbligatorio esibire l'impegnativa ricorda l'Ulss 6 Euganea - In tutte le sedi l'attività viene svolta in spazi coperti, riscaldati, confortevoli, totalmente rispettosi del distanziamento interpersonale, dell'igiene e della sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA