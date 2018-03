Un altro colpo nel cantiere: «Danni per diecimila euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPOPADOVA Sono spariti pannelli in legno e materiale edile di ogni genere, sono stati danneggiati strumenti da lavoro e dispositivi di protezione. Probabilmente è successo nella notte tra mercoledì e giovedì: una banda di ladri ha preso di mira per l'ennesima volta il cantiere di via Ipazia, in zona Altichiero, vicino al casello di Padova Ovest. Era già successo nove volte negli ultimi anni: lo scorso novembre, giusto per ricordare uno degli ultimi casi, i malviventi si erano portati via non solo gli attrezzi da lavoro degli operai ma...