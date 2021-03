Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEL PADIGLIONEPADOVA «Mi scusi, posso scegliere quale vaccino fare?». Lo ha chiesto un uomo con la visiera, ieri mattina al punto vaccinale dell'Ulss 6 Euganea alla Fiera di via Tommaseo. La dottoressa Lorena Gottardello del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria che in quel momento stava smistando la coda lo ha guardato un po' sorpresa. «No signore, non si può scegliere», ha risposto. «Ho visto online che si poteva...