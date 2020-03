IL PUNTO

PADOVA «L'onda di piena non è ancora arrivata del tutto». Domenico Scibetta, direttore dell'Ulss 6, ha il tono deciso e l'espressione corrucciata. «Non possiamo rilassarci nemmeno un istante, dobbiamo essere in grado di reggere l'urto che potrebbe ancora arrivare». Come? Cercando di individuare il maggior numero possibile di contagiati. Anche e soprattutto i portatori di virus asintomatici, quelli più difficili da identificare. Per questo ieri sono iniziati i tamponi per le oltre ottomila persone che lavorano negli ospedali e nelle altre strutture dell'Ulss, ai quali si aggiungono diecimila tamponi da effettuare in azienda ospedaliera e un migliaio all'istituto oncologico Iov. Ventimila controlli che non riguardano solamente medici, infermieri e operatori sociosanitari ma anche tutti gli altri lavoratori che gravitano attorno ad ospedali, ambulatori e case di riposo: dagli addetti alle pulizie a chi si occupa della sanificazione, fino a chi sta dietro il bancone del bar.

A TAPPETO

Nei giorni scorsi il governatore Zaia ha annunciato tamponi a tappeto anche in strada e nei supermercati, una strategia che trova perfettamente d'accordo Scibetta. «L'obiettivo prioritario è trovare più soggetti positivi possibili e metterli in isolamento, solo così si può arrestare l'epidemia. Noi siamo già partiti con i tamponi su tutti i nostri dipendenti sanitari ma anche su tutti coloro che lavorano negli uffici dell'area amministrativa. Per salvaguardare la loro salute e non solo. I tamponi coinvolgono anche pediatri, medici di base e farmacisti».

L'INSIDIA

Una prassi seguita anche al policlinico di via Giustiniani. «Stiamo facendo uno screening su tutte le persone che lavorano qui - conferma il dg dell'azienda ospedaliera, Luciano Flor -. Dentro l'ospedale ci sono stati dei casi singoli di contagio ma non è stato riscontrato alcun focolaio. Purtroppo questo è un virus che si può contrarre in ogni situazione. La scorsa settimana - sorride amaro - stavo facendo una riunione con delle persone e dissi che uno di noi avrebbe potuto risultare positivo. È successo proprio questo. L'insidia più grande - prosegue Flor - è proprio quella dei contagiati senza sintomi. A maggior ragione in un ospedale, dove le ore passate assieme aumentano e le distanze spesso devono necessariamente ridursi. Siamo preoccupati ma siamo ancora in grado di reggere, e per la sperimentazione del nuovo farmaco siamo fiduciosi. Siamo tra i pochi in Italia a sperimentarlo, attendiamo qualche giorno e poi vedremo: se porterà risultati ne estenderemo certamente l'utilizzo».

GLI APPELLI

Da Scibetta e Flor è arrivato anche un nuovo appello, l'ennesimo, a rispettare il decreto ministeriale. «Ora uscire di casa è come giocare alla roulette russa, bisogna starsene a casa - alza la voce il dg dell'Ulss -. La nostra macchina organizzativa si è messa in moto subito e siamo pronti a reggere una nuova onda d'urto, ma servono la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutti. Aggiungo anche che è inaccettabile che ci siano segnalazioni di persone che dovrebbero essere in isolamento domiciliare e invece si trovano fuori casa. Questo è un attentato alla salute dei cittadini. La nostra attività ordinaria, slegata dal Coronavirus, non si è mai bloccata ma è ovvio che ha dovuto essere adeguata. Le attività programmate e programmabili sono momentaneamente ferme perché dobbiamo dedicare a questa emergenza il maggior numero di risorse possibili».

L'ORGANIZZAZIONE

Al polo di via Giustiniani gli accessi sono quelli che mediamente vengono registrati in un torrido mese di agosto. «L'attività si è ridotta perché c'è una minore domanda - osserva Luciano Flor - ma nulla viene disdetto e ogni reparto è pienamente operativo. Al pronto soccorso siamo passati da una media di 300 persone ad una media di 120, ma noi siamo qui, sempre pronti. Le tende all'esterno hanno un ruolo fondamentale: hanno accolto centinaia di persone che altrimenti sarebbero entrate in pronto soccorso senza prima fare uno screening adeguato. Continueranno ad essere utilizzate fino alla fine dell'epidemia». C'è un pensiero anche per la popolazione di Vo', epicentro iniziale dell'emergenza: «I risultati dicono che è stato fatto un intervento straordinario, oggi quello è un posto sicuro». La conclusione, per Scibetta e Flor, è un ringraziamento collettivo: «Ai medici, agli infermieri e a tutto il resto del personale. Si stanno battendo in modo fantastico».

Gabriele Pipia

