Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROBLEMIPADOVA L'attacco è stato così forte che anche oggi ci si dovrà arrangiare con carta e penna come una volta, sia per le cartelle cliniche che per le ricette e gli esami. I tecnici dell'Ulss 6 infatti stanno lavorando giorno e notte per ovviare all'attacco dei pirati informatici che hanno messo fuori uso server e computer. Ma il sistema non è ancora riparato e prima di riaccenderlo bisogna mettere al sicuro tutti i dati, e salvare...