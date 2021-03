Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LUTTICITTADELLA Continua il triste elenco delle vittime causate dalle conseguenze del Coronavirus.Cittadella piange Villas Zanon, 71 anni, una vita al servizio del prossimo prima come professionista nell'Arma dei carabinieri, poi impegnato in varie realtà di volontariato cittadine. É mancato martedì mattina nell'ospedale cittadino a causa del Covid che in due settimane ha purtroppo avuto il sopravvento. Da anni in pensione, era un...