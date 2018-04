Ubriaco travolge metronotte e fugge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBIGNASEGOUbriaco alla guida tampona una vettura e scappa senza soccorrere il ferito. Individuato a poca distanza del luogo dell'incidente dai carabinieri per lui sono scattate la denuncia per denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. È successo l'altra notte poco prima delle quattro sulla Strada Statale 16 (Strada Battaglia), all'altezza dell'impianto semaforico all'incrocio con il Ponte della Fabbrica e via Manzoni, nel territorio di Albignasego. Al semaforo era...