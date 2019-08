Ubriaco, rissa davanti al bar poi aggredisce i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUIZZAPADOVA Era completamente ubriaco, ma ha continuato a girare per bar per continuare a bere. E come spesso accade, accecato dai fumi dell'alcol, è diventato anche violento. Così, oltre a iniziare una rissa con altri avventori davanti al bar 1999, alla Guizza, ha anche cercato di aggredire i carabinieri, arrivati per sedare la lite: un 26enne tunisino irregolare, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.L'EPISODIOÈ successo intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica: i militari de nucleo operativo e radiomobile...