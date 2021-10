Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(m.a.) Il giovane automobilista Luca Pavera, colpevole di avere investito e ucciso Anna Maria Stillitano di 68 anni, è uscito dal carcere. Il Gip Elena Alcaro ha convalidato l'arresto, ma ha optato per la misura restrittiva della sola custodia cautelare ai domiciliari per il 21enne difeso dall'avvocato Anna Desiderio dello studio Longo-Ghedini. Il pubblico ministero Benedetto Roberti aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari la...