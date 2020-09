TERRORE IN A4

PADOVA Ubriaco fradicio ha imboccato l'autostrada contromano. Denunciato. Ha trascorso il pranzo domenicale con gli amici, poi si è rimesso in auto per far rientro a casa a Padova. Sfiorata la tragedia lungo l'autostrada A4 tra Grisignano e Vicenza. Protagonista della follia è stato un padovano di 55 anni, C.M. al volante di una Fiat Punto. I centralini delle forze dell'ordine sono stati presi d'assalto da decine di automobilisti, che hanno incrociato il padovano e hanno chiesto aiuto intuendo il rischio che si stava materializzando. Provvidenziale è stato l'intervento di una pattuglia della Polizia stradale che è riuscita ad intercettare l'utilitaria e a bloccarla. Gli agenti della Stradale, agli ordini del comandante Gianfranco Martorano, si trovavano fermi al casello di Grisignano (Vicenza) per monitorare il flusso di veicoli in transito. Ad un tratto è giunta la segnalazione dalla centrale operativa ed è scattato l'allarme. È emerso che C.M. avrebbe effettuato un'inversione ad U e ha preso l'autostrada nella corsia opposta. In pochi secondi è iniziato un inseguimento che si è concluso dopo un paio di chilometri. Nel frattempo le sirene della volante hanno attirato l'attenzione degli altri automobilisti del tratto autostradale, che hanno proceduto a passo d'uomo avvertendo il pericolo. I caselli autostradali più vicini sono stati avvisati del pericolo e fino al termine delle operazioni è stata inibita l'entrata in autostrada. Quando il cinquantacinquenne è stato fermato, si è subito capito cosa avrebbe provocato l'errore al volante. L'uomo, di fatto, quando è stato invitato a scendere dalla sua utilitaria, non riusciva neppure a reggersi in piedi. Dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest per sciogliere ogni dubbio. Il verdetto dell'etilometro è stato di 2,85 grammi di alcol per litro di sangue: quasi sei volte il limite consentito dal Codice della Strada. L'automobilista è stato accompagnato in caserma ed è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. La sua Fiat Punto è stata sequestrata a fini di confisca. Quando l'uomo si è ripreso dalla sbronza avrebbe ammesso di aver trascorso il pranzo in compagnia e di aver esagerato con il vino. Si sarebbe anche scusato per i disagi provocati. Parziali giustificazioni che tuttavia non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge. L'attività di controllo e prevenzione della Stradale sarà intensificata nel corso di questo fine settimana.

Cesare Arcolini

