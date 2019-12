Ubriachi al volante: la stangata dei vigili

VIGONZA

Servizio straordinario di prevenzione stradale e controllo del territorio da parte della Polizia locale di Vigonza.

Nella serata di sabato gli agenti hanno seguito un servizio mirato per il controllo dopo i recenti episodi di furti che si sono verificati nelle frazioni del Comune, in particolare nelle zone di San Vito e Perarolo.

Durante la perlustrazione, la pattuglia a capo del Comandante Massimo Bettella, è intervenuta per una fuoriuscita stradale in via Paradisi di un veicolo condotto da M.M., 34 anni e residente a Villanova.

Gli agenti hanno accertato che l'uomo era alla guida con un tasso alcolemico il doppio del limite consentito. Al controllo con l'etilometro, infatti, è risultato avere un tasso alcolico pari a 1.10 gr/L.

I vigili hanno anche eseguito controlli in alcuni pubblici esercizi senza rilevare irregolarità. Nei controlli stradali sono stati fermati venti veicoli e contestate 3 sanzioni al codice della strada per inosservanza dell'art. 172 ovvero minori a bordo senza l'obbligatorio sistema di sicurezza; multato autocarro con vela pubblicitaria in sosta sullo spazio invalidi e 7 automobilisti sono stati sottoposti all'esame dell'alcotest con esito negativo. Il servizio straordinario è terminato dopo mezzanotte.

Lorena Levorato

