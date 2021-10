Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOLORECAMPODARSEGO A Reschigliano ieri sera si è svolta una veglia di preghiera voluta fortemente dalla famiglia della bimba, per trovare un briciolo di serenità in un momento così tremendo. Vi hanno partecipato decine di residenti, stretti nel dolore. Un momento toccante, ma che è servito alla famiglia della piccola per sentirsi meno sola.Il dolore della comunità è il medesimo di quello che si respira in municipio. È sconvolto il...