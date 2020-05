LA RIAPERTURA

PADOVA Con la riapertura degli argini e l'arrivo della bella stagione i padovani sono tornati di nuovo a passeggiare e correre lungo il canale Scaricatore. Vicino al ponte del Bassanello da venerdì anche il Pier 88 ha anche ripreso l'attività, solamente per asporto, e la fila non manca per entrare. «Finalmente siamo riaperti tutti i giorni dalle 12 alle 22 e molti dei nostri affezionati clienti ci hanno ringraziato per la sorpresa di rivederci il primo maggio dichiara il titolare Luigi Francesconi, insieme al socio Giulio Facchin si entra solo uno per volta e abbiamo messo per terra delle strisce adesive per distanziare gli avventori in coda. La gente prende non solo il caffè, ma anche spritz, gin lemon e altri drink che consegniamo insieme a cicchetti con l'espressa raccomandazione di non fermarsi a bere o mangiare qui. I vigili in moto passano più volte durante la giornata e fanno anche accertamenti per cui non è il caso di sgarrare».

I CARTELLI

Sono stati affissi ovunque, anche sulle ringhiere di ferro che danno sull'acqua, cartelli dissuasori con scritto Divieto assoluto di sostare, fare aggregazione e consumare nei pressi del locale. Come da Dpcm saranno allertate le forze dell'ordine. 280 euro di multa a persona. Cosa succede se si crea comunque troppo assembramento lì di fronte? «Chiudiamo senza pensarci due volte e riapriamo solo quando è tutto libero - continua Francesconi, noto anche come Gigi Moustache - è il segnale più forte che possiamo dare per far capire che non vogliamo capannelli di gente davanti nonostante ci sia un nostro amico volontario che si prodiga tutto il tempo ad allontanare chi staziona troppo». Il container bar ha già chiuso i battenti in pochi minuti due volte in tre giorni sia sabato che ieri a discapito del guadagno. «Per noi è importante lavorare, ma in sicurezza, serviamo solo chi ha la mascherina e come facciamo uno sforzo noi chiediamo che lo facciano anche gli altri per evitare spiacevoli conseguenze per tutti. Siamo ripartiti con personale ridotto dopo due mesi di chiusura rimandando a incassi migliori alcuni lavori che avevamo previsto. Abbiamo cercato di rimanere in contatto con la clientela tramite i profili social su cui abbiamo postato i nostri saluti soprattutto in occasione del secondo compleanno con un brindisi virtuale il 19 marzo. Cerchiamo di soddisfare le esigenze della clientela a cui proponiamo anche un menù a prezzo ribassato con le nostre specialità come il pasticcio all'ortica fatto come una volta o le pizzette per pranzo o cena; inoltre sul lungo tavolo dove si solito si sedeva la gente per socializzare abbiamo sistemato un bel po' di nostre bottiglie scontate che si possono portare via. Al momento non è previsto il servizio di consegna a domicilio però si può ordinare sia al telefono che online dove è disponibile tutta l'offerta; con 45 euro di spesa c'è in regalo anche un cappellino con il logo aziendale».

LA CLIENTELA

«Difficile dire quanta gente sia venuta in totale finora comunque sono persone di tutte le età principalmente della zona conclude Si va dai pensionati che fanno un giro in bici o a piedi alle famiglie con bambini. Bisognerà vedere in quanto tempo i padovani riprenderanno le vecchie abitudini, comunque è dalle 18 in poi che abbiamo più richieste in coincidenza con l'ora dell'aperitivo». «Mi manca il rito dell'aperitivo con gli amici confessa Alessandra, 40 anni, libera professionista però già poter passare e portarmi a casa l'occorrente per fare lo spritz, magari in compagnia di altri amici in videochiamata, è un piccolo ritorno alla normalità». «Aspettavo che riaprisse perché sono abituato a farmi una bella camminata sull'argine e finirla proprio qui al Pier per mettere qualcosa sotto i denti aggiunge Pietro, 28 anni, addetto alla sicurezza padovano siccome sto qui vicino riesco ad arrivare nella mia abitazione con il cibo ancora caldo».

Paolo Braghetto

