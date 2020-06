LA PROTESTA

PADOVA Ieri mattina in molti sono arrivati alle 7 in via Turazza per accedere all'Agenzia delle Entrate e ben presto la fila ha raggiunto una lunghezza di circa 200 metri lungo il marciapiede. Alle 9 i primi ingressi, ma i mugugni erano già molti. L'Agenzia il lunedì ed il mercoledì è ad accesso libero, nelle altre giornate si entra solo dopo aver fissato al telefono un appuntamento.

L'ESASPERAZIONE

«Sono le 11,30 e sto uscendo, sono riuscita ad entrare alle 11 ma ho atteso sotto il sole più di due ore - sbotta una donna - É abominevole. All'interno gli impiegati sono tranquilli e disponibili come sempre, ma trovo quasi inumano il tempo di attesa». «Quello che non capisco è perché prima si poteva entrare anche per due pomeriggi, ora che gli ingressi sono contigentati si restringono gli orari - si chiede Giorgio Dall'O' - hanno ridotto i turni ma così si concentrano le persone. Ci sono scadenze da rispettare, altrimenti le sanzioni quelle sì arrivano puntuali». «Quando sono arrivato c'erano quasi 200 persone in fila - osserva un signore - io lavoro per uno studio, sono qui per i clienti da più di un'ora e mezza. Ci sono restrizioni per gli ingressi ma anche fissare un appuntamento telefonico non è semplice, provateci voi». Quando mancano solo 15 minuti alle 12 alla rabbia si aggiunge il timore di aver buttato una mattinata, fuori ci sono ancora una trentina di persone che temono di non riuscire a entrare.

LA REPLICA

«Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie e alle norme azionali e regionali, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate del Veneto hanno previsto la possibilità di richiedere un consistente numero di servizi senza necessità di andare in ufficio, via telefono, e-mail e posta elettronica certificata, come illustrato nella mini-guida regionale ai servizi agili pubblicata nel sito internet regionale all'indirizzo https://veneto.agenziaentrate.it/sites/veneto - afferma il direttore regionale Pierluigi Merletti - É comunque possibile, per un numero limitato di servizi, recarsi all'Ufficio di via Turazza il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 12, orario che dal prossimo 6 luglio sarà prolungato di un'ora, dalle 8.30 alle 12.30, senza appuntamento. Nei restanti giorni si può prenotare sul sito internet nazionale, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale o telefonando dalle 9 alle 16 a numero 0497911511. Nella giornata di ieri sono stati serviti 189 cittadini ma ricordo che la sala d'attesa è stata ridotta seguendo le norme sanitarie». Sulla situazione creatasi all'Agenzia delle Entrate interviene anche Pietro Malet di Adl Cobas. «Da quando è stata chiusa la sede di via Vergerio tutto è stato trasferito in via Turazza dove però sono stati aumentati gli sportelli e soprattutto sono stati moltiplicati i servizi digitali - dice Malet - nella situazione attuale si verificano code perché molti cittadini preferiscono recarsi all'ufficio di persona oppure hanno poca pratica del digitale. I ranghi sono ridotti e molti lavorano in smartworking, ma ormai quasi tutto si può fare utilizzando il sito internet».

Luisa Morbiato

