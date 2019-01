Tutti i nomi, sequestrati anche biscotti alla marijuana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ELENCOPADOVA Ecco tutti i tredici indagati accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Sono Emanuele Lovato, detto il Dottore, 36 anni residente a San Bonifacio in provincia di Verona; Marte Deniz Akyil 29 anni residente in via Curiel; Lorenzo Dal Fabbro 24 anni residente a Trento; Raul Buta romeno di 30 anni residente a Vigonza; Marianna Zola 37 anni residente in via Ognissanti; Luca Tresoldi 26 anni residente a Bassano del Grappa; Francesco Marcato 54 anni residente in via Bettella; Irene Borsaro 24 anni...