PONTELONGO Un 2020 di grandi numeri per Molino Rossetto: nell'anno che ha segnato la riscoperta della cucina fatta in casa, l'azienda di Pontelongo, riferimento nella produzione di farine e lieviti, cresce più del mercato in entrambi i segmenti. Da 17,3 a 30 milioni di euro per 42 milioni di pezzi venduti: una crescita del 71% del fatturato in cui il carrello della spesa si è radicalmente modificato, con un aumento significativo delle performance delle commodities tra cui farine, lieviti ed ingredienti per la pasticceria. In particolare, in un mercato farine cresciuto del 48%, Molino Rossetto ha messo a segno un più 68%.

Tra i prodotti più performanti, quelli più classici, soprattutto la 00, e referenze speciali, come la Farina di Avena. Ottimi anche i risultati dei preparati per dolci (+30%) e delle farine di mais per polenta (+25%). E per soddisfare il boom di richieste dei consumatori registrato soprattutto nel corso del primo lockdown l'azienda guidata da Chiara e Paolo Rossetto ha risposto con efficienza e flessibilità, riorganizzando la produzione e riadattando alcuni impianti industriali per realizzare una linea di referenze tradizionali in grande formato, confezionate in atmosfera protetta e completamente sanificabili, grazie anche al prezioso supporto del Red Innovation Lab, il fulcro innovativo dell'azienda, il luogo d'incontro ed incubazione di nuove idee e centro di sviluppo di nuovi progetti.

«Oggi l'obiettivo dell'azienda commenta Chiara Rossetto, amministratore delegato di Molino Rossetto è consolidare la propria posizione nel mercato italiano raggiungendo nuove categorie di pubblico e stimolando la crescita in aree dove il grado di conoscenza di un marchio da parte dei consumatori ha margini di miglioramento, ma al tempo stesso intraprendere un vero e proprio progetto di internazionalizzazione del brand Rossetto nei mercati europeo, asiatico e nordamericano puntando su prodotti bio, senza glutine e, soprattutto, made in Italy. Anche per questo prosegue abbiamo avviato un importante processo di riorganizzazione aziendale modificando il nostro modo di operare attraverso un approccio trasversale».

In particolare, la strategia commerciale del 2021 prevede una razionalizzazione dell'assortimento e una destagionalizzazione dell'offerta. L'intento è mantenere alti i volumi anche nella stagione estiva, facendo leva sul fatto che Molino Rossetto è ormai un brand che non propone solo farine ma anche numerose altre tipologie di prodotto, tra cui cereali soffiati, piatti pronti, preparati dolci, preparati salati, lieviti e polente. «La forte crescita che ci sta accompagnando - conclude Chiara Rossetto - ha portato con sé anche una riorganizzazione delle nostre attività. Tanti gli investimenti portati avanti: dall'automazione dei nuovi impianti al miglioramento della sostenibilità dei nostri processi industriali, dall'aumento di qualità e capacità produttiva alla realizzazione della nuova sede di Codevigo, che oggi ospita gli uffici e una parte di produzione e magazzino, oltre al nuovo shop aziendale».

