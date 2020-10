LA DECISIONE

PADOVA «Sono le 18 e la Corte dei Leoni apre». Emanuele Boccardo, titolare del ristorante di via Boccalerie, ieri sera ha sfidato l'ultimo decreto del presidente del Consiglio e ha tenuto aperto il locale. L'iniziativa di protesta è stata rilanciata sui social anche da Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia al Senato.

«Mi dispiace dover compiere un gesto di questo tipo dice Boccardo È chiaramente un gesto di protesta perché quello che stanno facendo non ha nessun tipo di logica scientifica o economica. Siamo stati chiusi poi abbiamo riaperto e abbiamo sempre rispettato le regole, ci siamo adeguati a tutte le norme anti-contagio e abbiamo pagato le imposte. Non si conosce un caso di cluster nato all'interno di un ristorante in questi mesi, mesi durante i quali abbiamo sentito parlare di monopattini elettrici e banchi a rotelle. Non è più possibile pagare l'incompetenza e le scelte scellerate delle persone che ci stanno distruggendo».

Qualche cliente ha fatto sentire la sua solidarietà al ristoratore che li ha aspettati a braccia aperte. Così come attendeva a braccia aperte l'eventuale comparsa delle forze dell'ordine. «Sono sempre i benvenuti alla Corte dei Leoni sottolinea Se mi spiegano quale reato amministrativo ho commesso pagherò l'ammenda. Quello che ho deciso di fare questa sera è un gesto significativo e mi auguro che possa illuminare le menti di chi sta più in alto. Mi auguro che domani tenere aperto per cena possa tornare a essere un gesto legittimo».

L'obiettivo è mandare un segnale e Boccardo in tutto ciò non sottovaluta il virus né lo nega, anzi, come tanti altri ha investito in dispositivi di protezione, gel igienizzante e tutto ciò che poteva servire per rendere sicuro il locale per clienti e dipendenti. «Il coronavirus c'è e dobbiamo combatterlo ma non è questo il modo afferma Non è accettabile dare la colpa alla ristorazione, alla cultura, al teatro quando nulla in questi mesi è stato fatto, quando il trasporto pubblico non è stato potenziato. Siamo il motore di questo Paese e non si può spegnere il motore di un Paese. Cosa mangeremo domani? Questa è la domanda».

Si.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA