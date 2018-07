Turismo in continua crescita: 5,5 milioni di presenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPADOVA Quasi 5 milioni e mezzo di presenze in un anno. Sono numeri decisamente da record quelli registrati tra Padova e provincia dagli operatori del turismo nel 2017. A rivelarlo è il report La dinamica del turismo in provincia di Padova realizzato dalla Camera di Commercio. Report in cui si evidenzia un tendenza molto chiara: dopo anni di crisi, il settore sta finalmente rialzando la testa. Per quel che riguarda gli arrivi, sempre a livello provinciale, questi sono stati pari a 1,8 milioni raggiungendo il valore massimo...