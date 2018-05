Truffatore scappa in Istria e si rifà una vita: dopo 10 anni finisce in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOPADOVA Manette ai polsi per un latitante che si era rifatto una vita in Croazia. Tiziano Bettio, 50 anni, originario di Conselve, doveva scontare sei anni di carcere per ricettazione, truffa, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento e falsità in scrittura privata, ma quando la sentenza è diventata definitiva, ha fatto perdere le sue tracce. Dopo anni è stato trovato dalla Squadra mobile di Padova in Istria, a Porec, dove aveva aperto una piccola azienda. IN MANETTEGli...