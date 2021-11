Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Ormai possiamo dire di conoscere qual è lo zoccolo duro di persone che non vogliono vaccinarsi nella nostra provincia. E sono tante, 125.872 alla data del 4 novembre, l'ultima disponibile. Convincerli sarà difficile perchè non si sa quanti siano gli spaventati e quanti gli idealmente contro. Ma sono tanti, il 15 per cento della popolazione sopra i 12 anni.Sono loro quelli potenzialmente più attaccabili dal virus,...