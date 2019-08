Troppe infrazioni: ogni giorno ottocento multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOPADOVA In un giorno qualsiasi a Padova città si consumano 842 infrazioni al Codice della Strada. Un numero che per 365 giorni dà la cifra di 307.591, che ovviamente è anche il numero degli accertamenti con relativa multa. In linea teorica dovrebbero portate nelle casse di palazzo Moroni una cifra intorno ai 12 milioni di euro, se non fosse che solo la metà degli automobilisti paga subito. Accade anche con le altre sanzioni, dunque sui 28 milioni attesi in totale l'anno scorso l'incasso è stato di 17.In ogni caso dal Rapporto...