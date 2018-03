Troppe buche, arriva il commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giro di vite di palazzo Moroni sugli scavi per la fibra ottica. Il Comune non è soddisfatto di come Open Fiber sta conducendo i lavori. Le segnalazioni di ripristini approssimativi, buche e asfaltature mancanti sono numerose e già nei mesi scorsi l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi aveva invitato l'impresa a porre maggiore cura nella esecuzione dei lavori. Adesso, a fronte di una situazione sostanzialmente invariata, l'amministrazione ha deciso di fare un passo significativo nei confronti di Open Fiber e ha provveduto a nominare...