LE USCITE

Tanti i padovani che non ha resistito ad uscire per passeggiare a piedi o fare un giro in bicicletta sugli argini che circondano la città ma anche nelle piazze del centro storico e, soprattutto, il Prato della Valle, da sempre tra le mete più gettonate per le uscite domenicali. A colpo d'occhio una folla rispetto al vuoto delle scorse settimane. La voglia di libertà ha vinto dopo il lungo periodo d'isolamento, portando anche degli assembramenti soprattutto lungo i fiumi, ma sembra che le norme di sicurezza siano state metabolizzate dalla quasi totalità dei cittadini.

Tantissime le persone che hanno scelto gli argini del Bacchiglione e del canale Brentella per la loro uscita, molti accompagnati dai cani. Intere famiglie che passeggiavano stando a distanza di sicurezza tra loro, indossando le mascherine e in molti casi anche i guanti. Nelle piazze del centro molte le persone a passeggio. Spesso i padovani sembravano trasformati in turisti nella loro città, più di qualcuno infatti si fermava ad immortalare con il cellulare angoli che spesso, nel frenetico ritmo della vita prima del Coronavirus, venivano trascurati o passavano del tutto inosservati. Proprio le piazze il posto più affollato da singoli, coppie o famiglie con bambini sempre sistemate a distanza di sicurezza. A colpire soprattutto i più piccoli: il decreto del presidente del Consiglio sancisce che sotto i 6 anni non è obbligatoria la mascherina ma invece quasi tutti i bimbi giravano con la loro mascherina sul volto spesso confezionata in colori allegri e sgargianti che spiccavano tra i tanti dispositivi di sicurezza indossati dagli adulti in tinte pallide.

LA SITUAZIONE

Uno sguardo di insieme a Prato della Valle rimandava ad una situazione di eccezionale normalità. Stesi sull'erba soprattutto giovani intenti a prendere il sole, a suonare la chitarra, seduti sul bordo della canaletta dell'isola Memmia o a leggere sotto l'ombra degli alberi. Unico segno della situazione la distanza fra le persone, a volte più del metro raccomandato, e le mascherine a celare parte del volto. Anche le persone sparse lungo l'anello d'asfalto rimandava alle consuete domeniche di primavera in Prato. Ragazzi con i pattini, runner in tenuta da corsa, giovani che si erano incontrati per fare in tranquillità le loro acrobazie sugli skateboard. Poche le persone che ieri, passeggiando per la città o sugli argini sia a piedi che in bicicletta, hanno scelto di circolare senza mascherina o indossandola in modo errato, scesa sul mento, penzolante da un orecchio o addirittura tenuta in mano.

LA VIGILANZA

Imponente anche il servizio di controllo disposto dal Comando di Polizia Municipale, ieri in sinergia con la Polizia. Nel primo lungo week end di maggio, ossia da venerdì scorso, sono state una cinquantina le pattuglie della Polizia Locale impiegate su tre turni diurni, aumentate per i servizi notturni ma questi ultimi non direttamente collegati all'emergenza Covid 19. Nella giornata di sabato, come riferisce il Comandante Lorenzo Fontolan, gli agenti in servizio sono stati aumentati per un maggiore controllo nei mercati delle piazze e di Prato della Valle. Al monitoraggio dei lungargini, dove sabato in qualche punto, ad esempio alle Chiuse di Voltabarozzo, si sono registrati degli assembramenti, sono invece state designate pattuglie di agenti motociclisti. Situazione che ieri non sembra essersi ripetuta.

Oggi invece vengono riaperti i parchi cittadini ed è lo stesso comandante della Polizia Locale Fontolan a rivolgere un appello ai padovani. «Raccomandiamo un uso consapevole dei parchi. Quelli dedicati ai bambini restano chiusi ma ricordo che nei parchi dove sono installate anche giostrine per i più piccoli ne è vietato l'uso», spiega il comandante.

Luisa Morbiato

