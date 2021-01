IL BILANCIO

PADOVA Il nuovo anno porta con sé un triste primato. É record di decessi in provincia, nelle ultime 24 ore si registrano 27 morti legate al Coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria non era mai stato raggiunto un numero così alto di vittime in una sola giornata. Le croci nel padovano salgono a 957. Il bollettino di Azienda Zero sull'andamento della pandemia indica anche 499 nuovi casi tra domenica e lunedì. Ieri sono morti all'ospedale di Schiavonia un 79enne di Cittadella, un 90enne di Borgoricco, un 86enne di Este, un 86enne di Teolo e un altro anziano di 86 anni residente a Padova. Il Covid-19 non ha lasciato scampo nemmeno a una 82enne di Campolongo Maggiore (Ve) in carico ai sanitari di Cittadella e a un 80enne originario di Cagliari, a Schiavonia. Si abbassa a 581 il dato complessivo sui ricoverati, la differenza tra dimessi e nuovi accessi segna -2. Di questi, 95 pazienti si trovano in terapia intensiva. É centrale il ruolo dell'Azienda ospedaliera con 195 persone in reparto (+3) e 29 in rianimazione (+1). Stabile la situazione all'ospedale Sant'Antonio, dove sono occupati 16 letti di terapia intensiva e un solo letto in area non critica.

A Schiavonia ci sono 113 pazienti in reparto (-4) e 23 in rianimazione (-1). Invariati i numeri a Piove di Sacco, dove si contano 37 degenze ordinarie oltre che 7 casi gravi. Lo stesso accade all'ospedale di Cittadella, dove rimangono 95 i pazienti in reparto e 11 in rianimazione. Si allenta un po' la pressione a Camposampiero con 40 pazienti in reparto (-3) e 9 in terapia intensiva (-1). Sono invece 4 i posti letto occupati da positivi a Conselve, uno solo a Villa Maria. Gli ospedali di comunità sul territorio hanno in carico 79 persone.

AUGURIO IN MUSICA

In Azienda ospedaliera ieri, alle 14, nelle rampe di accesso davanti al Pronto soccorso, due artisti padovani hanno dato vita ad un breve momento musicale di solidarietà. Filippo Paparella e Marco Gueli hanno reso omaggio con il suono di sassofono e tromba ai pazienti e ai sanitari che sfidano la pandemia. «Un semplice contributo per risollevare l'animo a pazienti e operatori anche solo per mezz'ora racconta Filippo - abbiamo proposto un classico repertorio natalizio arrangiato per l'occasione. Qualcuno ha affrontato il freddo e la pioggia uscendo per ascoltarci, ma molti altri si sono affacciati alle finestre regalandoci l'emozione più grande. É giusto porre attenzione anche ai gesti di umanità, purtroppo troppo spesso sottovalutati».

Elisa Fais

