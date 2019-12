CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEPADOVA Cinquanta smartphone a partire da quindici euro ciascuno e una Bmw 335 venduta per meno di quattromila euro. Sono i cosiddetti corpi del reato del Tribunale di Padova, finiti ieri all'asta nei locali dell'Istituto vendite giudiziarie in via Venezia 77. I cellulari e l'auto sportiva, appartenuti a malviventi o spacciatori, sono così finiti sotto l'albero di Natale di tanti padovani. I fortunati che si sono aggiudicati l'asta, sono riusciti a portarsi a casa oggetti a prezzi concorrenziali rispetto ai normali canali commerciali....