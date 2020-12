LA GIORNATA

PADOVA Non rallenta la corsa della pandemia nel padovano: nel giro di 24 ore sono stati registrati 647 nuovi casi e tredici decessi legati al coronavirus. I dati aggiornati sono stati riportati dall'ultimo bollettino di Azienda Zero. I positivi al tampone, residenti a Padova e provincia, sono 18.868. Nella rete ospedaliera padovana sono ricoverati 523 pazienti a causa del Covid, 26 persone in più. Ben 83 si trovano in terapia intensiva.

Un'altra vittima nelle case di riposo. E mancata domenica nella casa di riposo di Villa Breda a Campo San Martino dove abitava, la signora Agnese Caon. Aveva 90 anni. Dal 2014 era ospitata nel centro Camerini a Piazzola sul Brenta. Una ventina di giorni fa è risultata positiva asintomatica al Coronavirus. E stata immediatamente trasferita nell'area dedicata a Villa Breda e le condizioni sono poi andate aggravandosi. E' il settimo decesso che si conta nella struttura. Vedova da anni, Agnese lascia i figli Arcangelo ed Umberto Fassina. «Non aveva patologie particolari - racconta Umberto - Era una persona generosa ed altruista. Ha lavorato come infermiera nell'ospedale di Marostica, poi si è trasferita a Milano dove è stata assistente alla poltrona in uno studio dentistico, ritornando poi con mio padre nel suo paese d'origine, svolgendo assistenze notturne negli ospedali. Una volta in pensione, essendo appassionata di canto, assieme ad altri amici allietava gli anziani nelle case di riposo».

LE ALTRE

Granze piange invece il suo primo decesso Covid: si tratta di Anna Favaro, 83 anni. È mancata mercoledì al Covid hospital di Schiavonia in cui era ricoverata da circa due settimane e dove si trova tuttora il marito Gino, che le due figlie Manuela e Simonela sperano di riabbracciare al più presto. Lutto anche a Ospedaletto Euganeo, dove è mancata Natalina Naso, 89 anni, paziente dell'ospedale di Schiavonia. Il 23 dicembre avrebbe spento 90 candeline ma il virus le ha impedito di festeggiare questo traguardo insieme al marito Giordano e ai quattro figli Beatrice, Patrizia, Matteo e Federico. Nelle ultime 24 ore è mancato anche un anziano di 85 anni originario di Zero Branco che era ricoverato nell'ospedale di comunità di Montagnana. È morto pure un novantenne di Borgoricco che era ricoverato a Camposampiero.

I MUNICIPI

Porte chiuse nella giornata di ieri per il municipio di Pernumia. A spiegarne le ragioni è il sindaco Marco Montin. «Un dipendente è risultato positivo al covid, dopo essere stato sottoposto a tampone. Come da prassi, abbiamo dovuto procedere alla sanificazione dei locali della sede municipale e contestualmente sono stati eseguiti i tamponi su tutti i dipendenti e gli amministratori, me compreso».

Intanto, ad Arquà Petrarca, è proprio il sindaco Luca Callegaro ad essere risultato positivo al covid. Lo ha annunciato lui stesso, con un post su Facebook. «Non avevo sintomi se non un po' di uno strano mal di testa che mi ha indotto ad eseguire un test rapido. ha scritto il primo cittadino - Nonostante le precauzioni prese in questi mesi come vedete il virus circola e quindi bisogna mantenere alta l'attenzione, usare la mascherina cambiandola spesso e lavarsi spesso le mani. Continuo ad essere operativo da remoto anche se sto rispettando le regole di quarantena».

