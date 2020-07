REGIONALI/2

PADOVA Elena Ostanel, portavoce del Veneto che Vogliamo, ringrazia pubblicamente le persone che l'hanno sostenuta raccogliendo 300 firme in due giorni e permettendole così di presentare domani la sua candidatura all'assemblea del Veneto che vogliamo che voterà per scegliere i candidati consiglieri della formazione di Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione della civica e del Pd. «E' una grande responsabilità che accetto volentieri sostenuta da 300 firme - dice Ostanel - sono contenta perché solitamente e, soprattutto per le regionali, le candidature vengono designate da pochi. Domani presenterò la mia candidatura all'assemblea che sceglierà votando i candidati consiglieri». Tra i firmatari anche figure della scena culturale e dell'attivismo civico di Padova, come Sergio Lironi, Andrea Pennacchi e Adone Brandalise, gli assessori cittadini Marta Nalin, Chiara Gallani e Francesca Benciolini e i consiglieri comunali Nicola Rampazzo e Stefano Ferro.

«Credo in una politica fatta dalle persone e per questo sono felice che la mia candidatura possa nascere in questo modo e non nel chiuso di una stanza - continua la portavoce de Il Veneto che vogliamo - mi impegnerò per rimettere al centro quattro temi che ritengo fondamentali e sono frutto del lavoro collettivo svolto in questi mesi. Il primo è legato al metodo: le istituzioni devono tornare ad ascoltare le persone, ho avuto conferma di questa esigenza dal percorso di Una nuova scena che ha raccolto proposte concrete coinvolgendo oltre 230 operatori culturali. Ora siamo di fronte ad una Regione che decide senza condividere».

Ostanel ha portato ad esempio gli operatori della Cultura sempre trascurati, soprattutto nell'emergenza Covid 19, «perché la Regione si è sempre rapportata solo con alcuni grandi player». «Secondo tema fondamentale, il consumo di suolo: la nostra regione è tra le prime in questa pericolosa classifica. Dobbiamo tutelare le aree di elevato valore ambientale e paesaggistico, contenere gli effetti del cambiamento climatico e ridurre i rischi idrogeologici. Serve subito un piano per la rigenerazione urbana utilizzando gli immobili, le aree industriali e le terre in disuso - precisa - il Piano Territoriale Regionale approvato di recente nulla tutela. Nella rigenerazione vanno inseriti anche i beni confiscati alla mafia, più di 400 e ancora si continua a confiscare, segnale della presenza della criminalità organizzata presente sul territorio».

Tema, quest'ultimo, sul quale Ostanel intende impegnarsi. «Per più di un anno la Regione non ha avuto un protocollo per controllare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema appalti - spiega - come se la vicenda Mose non avesse insegnato abbastanza». Quarto punto essenziale per l'aspirante candidata, le diseguaglianze di genere. «E' necessario ridurre le diseguaglianze che purtroppo con il Coronavirus sono aumentate anche in Veneto, regione ricca che ancora lo è ma dove i ricchi lo sono sempre di più ed i poveri sempre più poveri - chiude - servono politiche per la casa che partano da una mappatura degli immobili pubblici inutilizzati, politiche che aiutino i giovani e le neomamme a superare la precarietà e conciliare vita privata e lavoro».

