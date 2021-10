Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Le squadre dei pompieri e della protezione civile hanno lavorato tutta la notte di mercoledì e poi tutta la giornata di ieri. Per spazzare via l'acqua, per raccogliere gli alberi crollati e per recuperare le auto dai fossi. No, quello che mercoledì' pomeriggio si è abbattuto su diverse zone della provincia di Padova non è stato un nubifragio come tutti gli altri. Ha provocato danni per oltre cinque milioni di euro...