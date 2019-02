Tre semafori intelligenti e salva-pedoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPOSAMPIEROMartedì scorso sono stati attivati gli impianti semaforici di via Bonora e in via Straelle per consentire più sicurezza viaria alle migliaia di persone che giornalmente accedono alle scuole superiori del capoluogo e all'ospedale civile Pietro Cosma. La strada provinciale di via Straelle è una delle piu trafficate della provincia perché è l'arteria di comunicazione est - ovest più importante del Camposampierese, oltre ad annoverare molte attività produttive e commerciali. «A Camposampiero ogni giorno feriale, dalle 7,30...