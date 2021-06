Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAPADOVA Disastro aereo, è questo il reato per cui la Procura della Repubblica ha avviato le indagini sull'incidente di sabato all'ora di pranzo costato la vita al magnate lombardo Egidio Gavazzi di 84 anni. Il suo Beechcraft Bonanza, invece di atterrare sulla pista dell'aeroporto Allegri si è schiantato sulla piazzola di un ex distributore di benzina. Solo la buona sorte ha evitato una strage, perchè il velivolo non ha impattato...