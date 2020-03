LO SCENARIO

PADOVA Arrivano a quota 805 i casi di Covid-19 in tutta la provincia di Padova, 71 contagi in più rispetto al giorno precedente. Si allunga la lista delle vittime da Coronavirus: nelle scorse ore ci sono stati due nuovi decessi all'ospedale di Schiavonia e uno in Azienda ospedaliera. Dal 21 febbraio ad oggi, nella provincia di Padova l'epidemia si è portata via dodici persone. A Schiavonia sono morti un 81enne di Limena e un 82enne di Monselice. In via Giustiniani non ce l'ha fatta un 82enne, entrato in ospedale due giorni fa con una polmonite batterica. I dati emergono dall'ultimo bollettino della Regione Veneto, emesso ieri pomeriggio da Azienda Zero. Le variazioni emergono dal confronto del report di ieri delle ore 17, con il report del 16 marzo sempre alla stessa ora. Sembra essersi fermata la diffusione del virus a Vo', ancora nessun nuovo caso: stabili gli 82 positivi. Nel resto della provincia si registrano 723 casi. In tutta la regione Veneto il numero di contagi arriva a 2.923.

IL CONFRONTO

Sono ricoverati in Azienda ospedaliera in area non critica 47 pazienti, due in meno rispetto al giorno prima. 24 i pazienti più gravi finiti in Terapia intensiva, due in più rispetto a ieri sera. Considerando unicamente il reparto di rianimazione centrale si contano 17 pazienti, nelle scorse ore ne sono stati dimessi due. Sempre in Azienda ospedaliera 43 i dimessi (+5) e sette i decessi (+1). Salgono a 69 i ricoveri in reparto all'Ospedale di Schiavonia, dieci in più rispetto a ieri sera. Ancora a Schiavonia sono dodici i pazienti in terapia intensiva (+3) e salgono a cinque i decessi (+2). Spostandosi all'ospedale di Piove di Sacco sono ricoverate in area non critica 14 persone (-1), due pazienti sono in Rianimazione e rimane un unico decesso. Infine all'ospedale di Cittadella si trovano quattordici positivi a Covid-19 in reparto (+3), nessuno in Terapia intensiva e si contano due decessi. Si trovano in isolamento domiciliare, perché positivi o perché contatti stretti di casi confermati, ben 2.053 persone sul territorio padovano.

I SINDACI

Nuovo caso di positività ad Anguillara Veneta. «Nel nostro Comune è stato individuato un caso di persona con diagnosi di infezione da Covid-19 afferma il sindaco Alessandra Buoso - Il soggetto positivo è già in ricovero ospedaliero. Siamo consapevoli che stiamo vivendo un momento difficile che mette a dura prova la nostra quotidianità». Altro caso di contagio ad Arre. «La persona positiva al Coronavirus è stata ricoverata in ospedale spiega il primo cittadino Michele Teobaldo -. Sapevo che prima o dopo sarebbe arrivata questa telefonata, che conferma come sia contagioso questo virus e che non risparmia nessuno, neanche gli abitanti di questo piccolo comune. Evitate comportamenti rischiosi. Ad esempio domenica scorsa ho visto due, molto probabilmente non familiari, che correvano uno di fianco all'altro: in questo modo state mettendo in pericolo la vostra salute e quella degli altri». Primo caso di Coronavirus anche a Maserà. Sale a dieci invece la quota di positivi a Campodarsego. Sette ad Albignasego.

SUPPORTO

Il Dipartimento di salute della donna e del bambino di Padova ha organizzato uno sportello di supporto psicologico dedicato al personale impegnato a far fronte all'emergenza sanitaria. Il servizio è gestito dall'equipe di Neuropsichiatria infantile diretta dalla professoressa Michela Gatta. «Sono stati attivati spiegano il direttore Giorgio Perilongo e la professoressa Gatta - spazi di defaticamento e disponibilità di colloqui individuali Gli obiettivi dell'iniziativa sono rassicurazione, riduzione dello stress e rinforzo dei legami interpersonali. Sono già numerose le richieste arrivate».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA