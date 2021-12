LA PROTESTA

PADOVA Sit in dei rappresentati dei sindacati di base, Sgb, Sls e Fast di fronte all'ingresso del deposito bus extraurbani di Busitalia in viale della Pace dove sono stati appesi numerosi striscioni di protesta. Sulla stessa via hanno manifestato anche gli aderenti alla Faisa Cisal. In occasione dello sciopero nazionale i sindacati hanno focalizzato la loro astensione dal lavoro cui hanno aderito oltre il 60% dei dipendenti, sui problemi dell'azienda di trasporto pubblico. In questi giorni i lavoratori hanno ricevuto la comunicazione della nomina dei nuovi vertici di Busitalia Nord, il nuovo A.D. sarà Stefano Bonora, ma col nuovo anno arriverà anche il nuovo responsabile del personale, come annunciano i sindacati. «Confidiamo nel fatto che la nuova dirigenza sia aperta almeno un po' al dialogo, cosa mai avvenuta finora. Quello di oggi è il quarto sciopero indetto da diverse organizzazioni sindacali su temi specifici e vitali per l'azienda - dice Danilo Scattolin Sgb - mancano autisti in numero importante e anche negli ultimi due giorni ci sono stati due nuovi licenziamenti, questo rende difficoltoso il lavoro e provoca ricadute molte negative sull'utenza stante la carenza del servizio». Anche Vittorio Rosa Sls, auspica un nuovo corso con la nuova dirigenza. «Faremo richiesta di un incontro per noi, Sgb e Fast - annuncia Rosa - non ci fa certo piacere scioperare e nemmeno perdere parte dello stipendio ma la situazione è insostenibile». Sulla stessa linea Paolo Giudica Fast che ribadisce come tra le tematiche più urgenti sul tavolo ci siano la sicurezza sia sanitaria che sul lavoro, la carenza di autisti, sotto organico di circa 50 unità, gli orari di lavoro spalmati su intere giornate e le lezioni dell'Rsu attese dal 2015. A porre l'accento sui disservizi e le decine di corse non garantite ogni giorno anche Matteo Garroti segretario provinciale della Cisal. «Non possiamo più accettare il quotidiano sminuire le figure professionali e le competenze degli autisti come sta avvenendo con l'utilizzo costante di cooperative che utilizzano personale non formato per svolgere un servizio pubblico ottimale - spiega Garroti - comprendiamo i problemi dovuti alla pandemia, ma la carenza si è solo acuita. I problemi sono molteplici e speriamo ne cambio della dirigenza. Tra questi la mancata integrazione del fondo bilaterale, il Gruppo FS ha integrato il restante 20% ma non Busitalia e la volontà di non erogare il premio di produzione 2020 a fronte del servizio svolto in piena pandemia».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA