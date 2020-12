TRASPORTI

PADOVA Un'applicazione per prenotare le corse scolastiche direttamente con il cellulare e la messa in campo di decine di vigilanti (volontari o lavoratori socialmente utili) per evitare gli assembramenti degli studenti. Così Busitalia, i sindaci e il provveditore intendono affrontare la sfida del rientro in classe previsto per le scuole superiori il 7 gennaio.

Ieri mattina il prefetto ha fatto il punto della situazione in videoconferenza incontrando tutti i Comuni che ospitano istituti superiori. Erano presenti anche il presidente della Provincia Fabio Bui, l'amministratore delegato di Busitalia Franco Viola e i tecnici di Regione e Ministero dei Trasporti. Dai calcoli dell'Ufficio scolastico sono 27 mila gli studenti che si muovono con i mezzi pubblici: 20 mila sono diretti alle scuole di Padova, 7 mila raggiungono gli altri istituti della provincia. Considerato che per il nuovo anno il governo ha previsto la didattica in presenza per il 75% degli studenti (turni e organizzazione giornaliera spettano ai singoli presidi) si stima che in tutta la provincia servano tra i 150 e i 200 bus da aggiungere ai 531 attuali veicoli. Per rispettare le norme sul distanziamento dovranno essere operativi con il 50% della capienza.

IL NODO

I Comuni interessati sono Padova, Cadoneghe, Cittadella, Camposampiero, Este, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco, Conselve, Selvazzano e Abano. Il nodo è principalmente uno: come reperire i nuovi mezzi? Busitalia sta sondando il mercato delle società private che si occupano di bus turistici. La Regione ha garantito che i fondi per noleggiare i bus privati arriveranno da Roma: una parte è già stata prevista dal decreto legge di novembre, un'altra parte è nella legge di bilancio 2021.

«Il direttore dell'ufficio scolastico ci ha fornito i dati dettagliati su quanti sono gli studenti che viaggiano in bus, Comune per Comune - spiega il prefetto Franceschelli - e in settimana il piano di Busitalia sarà definito». Un nuovo tavolo è convocato per venerdì mattina.

LE NOVITÁ

Sui bus non ci saranno sempre gli stessi alunni visto che la regola del 75% comporterà delle turnazioni. Busitalia sta valutando una app per consentire agli studenti di prenotare la propria corsa: Il sistema digitale è già stato sperimentato con successo con i Night bus che girano per Padova in orario notturno.

Per quanto riguarda i vigilanti alle fermate e davanti alle scuole, si punta invece a coinvolgere volontari di Protezione civile in pensione, ex appartenenti alle forze dell'ordine riuniti nelle varie associazioni e, per qualche Comune, persone impegnate nei lavori socialmente utili.

LE POSIZIONI

«C'è da fare presto, perché al 7 gennaio manca poco e in mezzo c'è il Natale. Dobbiamo reperire subito i mezzi e avere certezze sulle risorse» esorta il presidente della Provincia Fabio Bui. «Il prefetto ha dato un taglio molto operativo alla riunione e questo è importante - aggiunge il provveditore Roberto Natale - Io ho fornito i dati raccolti attraverso le scuole ma questo fine settimana è scattato anche un sondaggio tra gli studenti che avranno tempo per rispondere fino a mercoledì. Tra pochi giorni avremo una fotografia dettagliatissima delle corse necessarie».

Il Comune di Padova era rappresentato dall'assessore alla Mobilità Andrea Ragona. «Stiamo lavorando per recuperare dagli operatori privati i mezzi necessari e siamo a buon punto - spiega l'esponente di Coalizione civica - Fondamentale però ora diventa il tema delle risorse: il governo ha già stanziato circa 10 milioni per la Regione Veneto e altri 20 dovrebbero arrivare con la finanziaria, ma serve certezza su quante di queste risorse saranno ripartite a Padova e provincia. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente, proseguendo questo grande lavoro per la nostra città e per i cittadini». Il piano sarà definito da qui a venerdì.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA