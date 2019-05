CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIPADOVA Il tanto atteso bando di gara per la progettazione della terza linea di tram, chiamata Sir 2, sarà approvato giovedì dal consiglio di amministrazione di Aps holding.È lo snodo primario per capire che prende il via definitivamente il processo che porterà alla linea compresa fra la stazione e Voltabarozzo, passando per gli ospedali. Base d'asta 500 mila euro con un particolare: chi si aggiudicherà la gara dovrà anche organizzare gli incontri pubblici dedicati all'individuazione del tracciato migliore per Voltabarozzo. I...