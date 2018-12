TRASPORTI PADOVA Il Sir 3 non entrerà in servizio prima del 2023. Costi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIPADOVA Il Sir 3 non entrerà in servizio prima del 2023. Costi più alti fino a 12 milioni di euro, meno convogli, tempi più lunghi per la realizzazione della linea. A pochi giorni dalla firma della convenzione tra il Comune e il ministero delle Infrastrutture che darà ufficialmente il via alla linea tramviaria che andrà a unire piazzale Stazione con Voltabarozzo passando per l'ospedale, iniziano ad emergere i dettagli dell'intera operazione. Dettagli che, per alcuni aspetti, non sono per nulla sovrapponibili agli annunci arrivati...